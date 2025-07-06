Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı! 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkıp takla atıp ardından tarım arazisine devrilen otomobildeki 4 vatandaş yaralandı.

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Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı! 4 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre O.B. idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Araç ardından tarım arazisine devrildi. Kazada sürücü ile birlikte S.B. ,A.B. ve E.B. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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