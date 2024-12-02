Afyonkarahisar'da Mucizevi Sebzenin Hasadı Sona Erdi: Kilosu 70 Liradan Satılıyor, Kemikleri Beton Gibi Yapıyor

İşte bu mucizevi sebzenin sağlığa faydaları...

Yüksek Besin Değeri: A, C, K vitaminleri ve folat açısından zengin olan yeşil fasulye, bağışıklık sistemini güçlendirir, cilt sağlığını destekler ve kemik gelişimine katkıda bulunur.

Sindirim Sistemine Destek: Yüksek lif içeriği sayesinde kabızlığı önler ve bağırsak sağlığını destekler. Lif oranı, tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne de yardımcı olabilir.

Kalp Sağlığına Katkı: Kolesterolü dengeleyerek kalp krizi ve felç riskini azaltır. Düşük kalorili yapısıyla da kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur.

Antioksidan Zengini: İçerdiği antioksidanlar, hücre hasarını önleyerek yaşlanma karşıtı bir etki sunar ve kanser gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.