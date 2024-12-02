Afyonkarahisar'da Mucizevi Sebzenin Hasadı Sona Erdi: Kilosu 70 Liradan Satılıyor, Kemikleri Beton Gibi Yapıyor
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde yeşil fasulye hasadı sona erdi. Türkiye’nin önemli yeşil fasulye üretim merkezlerinden biri olan ilçede, bu yılki üretim hem kalite hem de fiyat açısından üreticilerin yüzünü güldürdü. Kilosu 70 TL’den satılan yeşil fasulye, yüksek besin değeri ve sağlık üzerindeki etkileriyle dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeşil fasulye, düşük kalorili ve vitamin-mineral bakımından zengin bir sebze olarak öne çıkıyor. Hem sağlıklı beslenme programlarının vazgeçilmez bir parçası hem de çeşitli hastalıklara karşı koruyucu etkileriyle biliniyor.
İşte bu mucizevi sebzenin sağlığa faydaları...
Yüksek Besin Değeri: A, C, K vitaminleri ve folat açısından zengin olan yeşil fasulye, bağışıklık sistemini güçlendirir, cilt sağlığını destekler ve kemik gelişimine katkıda bulunur.
Sindirim Sistemine Destek: Yüksek lif içeriği sayesinde kabızlığı önler ve bağırsak sağlığını destekler. Lif oranı, tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne de yardımcı olabilir.
Kalp Sağlığına Katkı: Kolesterolü dengeleyerek kalp krizi ve felç riskini azaltır. Düşük kalorili yapısıyla da kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur.
Antioksidan Zengini: İçerdiği antioksidanlar, hücre hasarını önleyerek yaşlanma karşıtı bir etki sunar ve kanser gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.
Kemik Sağlığını Destekler: Kalsiyum, magnezyum ve K vitamini içeriğiyle kemik yoğunluğunu artırır, osteoporoz riskini azaltır.
Göz Sağlığına Faydaları: A vitamini ve karotenoidler sayesinde gözleri serbest radikallerden korur, katarakt ve yaşa bağlı görme sorunlarını önleyebilir.
Bağışıklık Güçlendirici Etki: C vitamini ve diğer antioksidanlar, vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırır.
YEŞİL FASULYE NEDEN ÖNEMLİ?
Yeşil fasulye, hem yerel hem de ulusal pazarda talep gören bir ürün. Şuhutlu üreticiler, bu yılki hasattan memnun olduklarını dile getirirken, artan fiyatların üretimi teşvik edeceğini belirtti. Ürün, düşük kalorili yapısı ve yüksek besin değeriyle diyet listelerinde sıkça yer alıyor.
Uzmanlar, yeşil fasulyenin düzenli tüketiminin genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini ve birçok hastalığa karşı koruma sağlayabileceğini vurguluyor. Göz sağlığından bağışıklık sistemine, kalp dostu özelliklerinden kemik gelişimine kadar pek çok fayda sağlayan bu mucizevi sebze, sağlıklı yaşamın anahtarlarından biri olarak gösteriliyor.