Afyonkarahisar'da Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yabancı plakalı araçla motosiklet çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'da Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı

Kaza, Sandıklı Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sandıklı Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. A.A., idaresindeki 03 AHC 077 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen BS-728-CF yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü A.A., savrularak düştüğü yolda ağır yaralandı. Kazanın ardından A.A., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, kazada motosikletin otomobilin üzerine çıkması ise çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

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