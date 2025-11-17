Afyonkarahisar'da Feci Kaza! 2 Ölü, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da feci bir kaza meydana geldi. Kazada aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da Feci Kaza! 2 Ölü, 2 Yaralı
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kaza, Afyonkarahisar–Kütahya kara yolu Cumalı kavşağında meydana geldi. N.Ö.’nün (25) kullandığı 51 KB 833 plakalı tır, B.A. yönetimindeki 48 ATV 409 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü B.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtaki B.A. (12) ve Y.A. (8) ile tır sürücüsü N.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 12 yaşındaki B.A. da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü N.Ö., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

