Afyonkarahisar'da Dehşet: 77 Yaşındaki Baba, Oğluyla Tartışan 2 Kişiyi Öldürdü

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde 77 yaşındaki baba, oğluyla tartışan 2 kişiyi öldürdü.

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Afyonkarahisar'da Dehşet: 77 Yaşındaki Baba, Oğluyla Tartışan 2 Kişiyi Öldürdü
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İlçenin Hürriyet Mahallesi Paşa Sokağı'nda U.Y. (34) ve M.Ç.Ş. (30) ile M.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y'nin babası S.Y. (77) av tüfeğiyle araçta bulunan U.Y. ve M.Ç.Ş'nin üzerine ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. U.Y. ve M.Ç.Ş. kaldırıldıkları Sandıklı Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheliler baba S.Y. ile oğlu M.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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