Afyon'da Uyuşturucu Kaçakçılığından Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar’da uyuşturucu madde kullanımı ve teminin suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyon'da Uyuşturucu Kaçakçılığından Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede icra edilen önleyici kolluk devriyesinde; hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan N.A. isimli şahıs Sülümenli’de yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

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