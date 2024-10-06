Afyon'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü 1 Ağır Yaralı

Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

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Afyon'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü 1 Ağır Yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

H.A. (56) idaresindeki 03 AAC 933 plakalı tır, ilçenin Salihler köyü mevkisinde karşı istikametten gelen N.B'nin (30) kullandığı 26 PY 170 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, N.B. ve araçta yolcu olarak bulunan F.B. (84) olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan L.B. (40) ve G.B. (48) Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan G.B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü H.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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