Afyon'da Minibüs Tarım Arazisine Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar’da bir minibüs, kontrolden çıkararak tarım arazisine devrildi. Kazada 2 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Afyon'da Minibüs Tarım Arazisine Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak tarım arazisine devrilen minibüste 2 kişi yaralandı.
Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.H., idaresindeki 34 TZ 1901 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarım arazisine devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte F.Z., yaralandı. Yaralılar kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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