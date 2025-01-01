Afyon'da Firari Hükümlü Yakalandı

Afyonkarahisar’da hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Dinar’da gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyon'da Firari Hükümlü Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde E.G. isimli şahsın hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Dinar ilçesi Dikici köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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