Afyon'da Firari Hükümlü Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde E.G. isimli şahsın hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Dinar ilçesi Dikici köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA