Afrika sıcakları Türkiye'yi vuracak: Üçüncü dalga geliyor!

METEOROLOJİ UYARDI: GÜNEŞ ÇARPMASI RİSKİNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları etkisini artıracak. Çarşamba ve Perşembe tüm yurtta etkili olacak sıcak hava dalgasıyla sıcaklıkların Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri’nde mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerimizde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Ayrıca vatandaşların güneş çarpması riskine karşı dikkatli olması gerekiyor.