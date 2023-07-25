Afrika sıcakları Türkiye'yi vuracak: Üçüncü dalga geliyor!
Hava Forum tarafından Türkiye'yi bekleyen sıcak hava dalgaları hakkında "önemli" notuyla bir duyuru yayınlandı.
Türkiye temmuz ayının başlarından bu yana sıcak hava dalgalarıyla boğuşuyor. Meteoroloji uzmanlarından ve meteorolojik kaynaklardan da Türkiye'nin hava durumuna ilişkin yeni duyurular gelmeye devam ediyor.
Hava Forum tarafından dün "iptal" olduğu belirtilen 4.sıcak hava dalgası hakkında yeni açıklama geldi.
"Önemli" notuyla paylaşılan gönderide şu ifadelere yer verildi: "Hatırlatma: Değerli takipçilerimiz "cancel" olan ay sonundaki 4. Afrika sıcak hava dalgasıdır. 3. Afrika sıcak hava dalgamızda değişiklik, rötar yok. 26 Temmuz Çarşamba 3. Afrika sıcak hava dalgasını yaşayacağız. Bunu yaşarken zaten anlarsınız, öyle sıcak olacak..."
METEOROLOJİ UYARDI: GÜNEŞ ÇARPMASI RİSKİNE DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları etkisini artıracak. Çarşamba ve Perşembe tüm yurtta etkili olacak sıcak hava dalgasıyla sıcaklıkların Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri’nde mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerimizde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Ayrıca vatandaşların güneş çarpması riskine karşı dikkatli olması gerekiyor.