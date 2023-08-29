Afrika sıcak hava dalgası yola çıktı: Bu illerde hayat duracak!
Yeni Afrika sıcak hava dalgası Türkiye'ye doğru yola çıktı. Meteorolojik kaynaklar tarafından ulaşacağı tarih de verildi. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova'yı yine zor günler bekliyor. Sıcaklıklar hayatı neredeyse durma noktasına getirecek.
Meteorolojik kaynaklar tarafından daha önce geleceği açıklanan sıcak hava dalgası Türkiye'ye doğru yola çıktı. Meteorolojik kaynaklar tarafından aktarılan son bilgilere göre yeni Afrika sıcak hava dalgası frene bile basmadan Türkiye'nin üzerine gelmeye başladı.
VARIŞ TARİHİNİ DE AÇIKLADILAR
Meteorolojik kaynaklar tarafından Afrika sıcak hava dalgasının Türkiye'ye varış tarihine ilişkin de bilgi verildi. tv100'den Barış Yahya Çinçin'in haberine göre aşırı sıcak havalar, 30 Ağustos Çarşamba günü İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova'da etkili olacak ve hayatı durma noktasına getirecek.
DAHA DA KÖTÜ HABERLER VAR
Evet, kötü haberler bunlarla sınırlı da değil. Üstelik sıcak hava dalgasının gelmesiyle birlikte hissedilen değerler 40 dereceye kadar çıkacak. Hava Forum tarafından konu hakkında yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Afrika'dan sıcak hava yola çıktı, bize doğru geliyor. Tahminlere göre 29-31 Ağustos arası hava bunaltıcı olacak. İstanbul'da 30 Ağustos Çarşamba rüzgar durma noktasına gelecek. Sıcaklık gölgede 34-36 dereceye ulaşacak. Hissedilen değerler ise maalesef 40 derecelere ulaşacak..."