Afrika sıcak hava dalgası yola çıktı: Bu illerde hayat duracak!

DAHA DA KÖTÜ HABERLER VAR

Evet, kötü haberler bunlarla sınırlı da değil. Üstelik sıcak hava dalgasının gelmesiyle birlikte hissedilen değerler 40 dereceye kadar çıkacak. Hava Forum tarafından konu hakkında yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: