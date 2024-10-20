Afrika Örgüsü Yaptırdığı Saçları Hapisten Kurtardı

Mayıs 2019’da meydana gelen olayda, Mustafa M.'nin (50) fırınına giren 1'i kadın 3 kişi, kasada bulunan 60 TL, masa üzerinde bırakılan 110 TL ile askılıktaki ceketin cebinde bulunan 530 TL'yi alıp, kapı önünde duran motosiklete binerek kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisler, hırsızlığı gerçekleştiren Serkan Bilican (26) ve S.E.'yi (17) yakaladı.

Suçlarını itiraf eden şüpheliler, yanlarında M.K. isimli kız arkadaşlarının da olduğunu söyledi. Polis, kamera görüntülerindeki şüpheliye benzeyen M.K.'yi de gözaltına aldı. Serkan Bilcan, S.E. ve suçlamaları kabul etmeyen M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı. Savcılık soruşturmasının ardından Bilcan ve M.K. hakkında Bursa 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde, yaşı küçük olan S.E. hakkında da Çocuk Mahkemesi’nde ‘Hırsızlık’ suçundan dava açıldı. 8 Ekim 2020’deki yargılamada, suçunu kabul eden Serkan Bilican 3 yıl 9 ay, suçlamaları kabul etmeyen M.K. ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

KİMLİK BİLGİSİ KULLANILARAK HIRSIZLIK YAPILMIŞ

Kararın, Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) tarafından onanmasının ardından, M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevinde 7 gün yatan M.K., pandemi nedeniyle denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildi. Geçen ay kendisini arayan polislerden, kimlik bilgisini kullanarak hırsızlık yapan bir kişinin yakalandığını öğrenen M.K. şüpheliden şikayetçi oldu. M.K., avukat arkadaşı Barış Aydın'a, hırsızlık suçundan hüküm giydiği davayı anlattı. M.K.'nin sosyal medya hesaplarını inceleyen Aydın, suçun işlendiği tarihten 5 gün önce, aylarca kullanılan Afrika örgüsü saç modeli yaptırdığını, hırsızlık görüntülerindeki kadının ise düz saçlı olduğunu belirledi. M.K.'nin o tarihlerdeki saç fotoğrafları ile kimlik bilgilerini kullanan kişi hakkında açılan dava dosyasını delil olarak gösteren avukat, onanan hapis cezasının iptali için dava açtı.

SUÇ KAYDININ SİLİNMESİNE KARAR VERİLDİ

Yapılan itirazı kabul eden mahkeme, geçen hafta görülen duruşmada, M.K.'nin olay tarihinden önce yaptırdığı Afrika örgüsü saç modeliyle aylarca kullandığı paylaşımları dikkate alarak, verilen hapis cezasının iptal edilip beraatine, hakkındaki suç kaydının silinmesine, suçu işleyen gerçek failin yakalanması için suç duyurusunda bulunulmasına, kendisini savunan avukata ödediği ücret karşılığı olarak da asgari ücret dikkate alınarak 30 bin lira vekalet ücreti ödenmesine karar verdi.

ŞÜPHELİNİN SAÇLARI DÜZ

Dava sonrası açıklama yapan Avukat Barış Aydın, olayın 2019 yılında gerçekleştiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Biz müvekkilimle 1,5 yıl önce başka bir dosya vesilesiyle tanıştık. Böyle bir hırsızlık dosyasından ceza aldığını, 1 hafta cezaevinde kaldığını, pandemiden dolayı denetime çıktığını, böyle bir suçu işlemediğini, ancak dosyasının yargılamasının bu şekilde kesinleştiğini söyleyebiliriz. Biz bunun üzerine dosyasını inceledik. 2019 yılındaki bilirkişi raporu dosyaya sunuldu. Bilirkişi raporundaki hırsızlık yapan şüpheli bayanın fiziken müvekkile benzediğini, ancak bariz belli özelliklerinin benzemediğini anladık. Olay 2019 yılında 16 Mayıs tarihinde gerçekleşiyor. Müvekkilin 11 Mayıs 2019 da Afrika örgüsü bir saç yaptırdığını gördük sosyal medya hesabından. Bu saçı 19 Ağustos 2019’a kadar kullandığını ve fotoğraflar paylaştığını gördük. Şüpheli kişinin de saçlarının düz olduğunu gördük. Müvekkilim, bu yargılamasından 4 ay sonra polis tarafından aranıyor. ‘Senin kimliğini kullanan bir şahıs yakaladık’ diyorlar. Müvekkilim de müşteki olarak şikayetçi oluyor. Biz yeniden yargılanması için başvurduk ve yeniden yargılandı. Afrika örgüsü modeli saçı ve ilk olayda 2 şüpheli erkek şahsın beyanları ortaya sunuldu ve müvekkilim beraat etti. Toplamda 7 gün cezaevinde yattı. Pandemi yasasından sonra, yaklaşık 4 yıl denetimli serbestliğe çıktı.”

‘BU SUÇTAN DOLAYI İŞİNİ YAPAMADI’

Müvekkilinin mağduriyetine dikkat çeken Aydın, “O dönemde çocuk gelişimi sertifikası almış. Çocuk gelişimi üzerine bir yer açacaktı, sertifikası bulunuyordu. Ancak bu suçtan dolayı işini yapamadı. Müvekkilimin önüne artık bir engel çıkmayacak ama leke olarak üzerinde kaldı. Afrika saç örgüsü bu durumda çok etkili oldu. Bu örgü 4 aya yakın kullanılıyor. Olay öncesi saçı açtırayım, sonra yeniden yaptırabilirim gibi bir durum söz konusu değil. Bu tespit edildi ve beraat etti” dedi.

Kaynak: DHA