Afet Yasası'nın ilk Hatay'ı vurdu: Defne, Rezerv Alanı ilan edildi

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yarası hala sarılmadı. Depremzedelerin konteynerda hayat sürme çabası devam ediyor. Depremzedelerin henüz yerleşecekleri konutların inşası bile bitmemişken yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kaldılar. Afet Yasası'nın ilk icraati Hatay Defne'de oldu. Hatay Defne, Rezerv Alanı ilan edildi.

Buna göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Antakya ve Defne’de 207 hektarlık bölgeyi rezerv yapı alanı ilan etti. Hatay Barosu, 50 bin insanın mülksüzleşmeyle karşı karşı kaldığını söyledi.

Hatay’ın Antakya ve Defne ilçelerinde 207 hektarlık büyüklüğe sahip alan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından rezerv yapı alanı olarak belirlendi. Hatay Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Ecevit Alkan, 50 bin insanın mülksüzleştirme ile karşı karşıya kaldığını belirterek, dava açmaya hazırlandıklarını ifade etti.

Artıgerçek'in haberine göre, yasanın yürürlüğe girmesinin üzerinden iki hafta geçtikten sonra Hatay’da 28 mahalle ve 207 hektarlık bölge rezerv yapı alanı ilan edildi. Ancak bu bölgede hala yaşayan insanlar var. Hatay Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Ecevit Alkan, yasayla birlikte Türkiye’de ilk defa bir bölgenin rezerv yapı alanı ilan edildiğini söyleyerek, “Bu alan Defne ve Hatay’ın mahallelerini kapsıyor. Bu bölgede yaklaşık 50 bin insan mülksüzleşmeyle karşı karşıya kalacak” dedi.