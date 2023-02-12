Afet bölgesinden ayrılmak isteyen depremzedeler Elazığ Havalimanı'na akın etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evleri hasar gören yurttaşlar bölgelerdeki havaalanlarının hasar görmesi sonucu depremzedeler, Elazığ Havalimanı'ndan farklı kentlerdeki yakınlarının yanına gitmeye çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrası 10 ilde binlerce bina yıkılırken yine on binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı.

Asrın felaketi sonrasında vatandaşlar bölgeden çıkmak için büyük çaba sarf etti. Bölgelerdeki havaalanlarının zarar görmesi ve uçuşların yapılamaması üzerine vatandaşlar Elazığ Havalimanı'na akın etti. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere yakınlarının yanına gitmek için vatandaşlar, saatlerce uçak beklerken havaalanında adeta adım atacak yer kalmadı. Bazı vatandaşlar koltuklarda yatarken bazıları ise yerlere uzandı. Hepsinin tek ümidi ise bölgeden uzaklaşarak güvenli noktalara ulaşmak.

Vatandaşlardan İsmail Turfanda (42), “Malatya’dan geliyoruz Ankara’ya gidiyoruz. Havalimanı kalabalık, uçakların kalkmasını bekliyoruz. Saat 14.30’dan itibaren buradayız. İsmimiz yazdırdık. İsmimizin anons edilmesi ve gitmeyi bekliyoruz. Evimiz hasarlı, girmeye korkuyoruz. Sallantılar sürekli oluyor. Artçılar büyük oluyor. Yıkılır mı yıkılmaz mı bilmiyoruz. Korktuğumuzdan dolayı akrabalarımıza gidiyoruz” dedi.

 
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