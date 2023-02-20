AFAD'dan 'plansız çadır kent' açıklaması: Eleştiriler hakkaniyetli değil, çadırlar arasında iki metre mesafe kuruldu

AFAD mesafe aralıkları ve düzensiz kurulumlarıyla eleştirilen ve deprem bölgesindeki diğer çadırlarla kıyaslanan AFAD çadırları üzerine bir açıklama yaptı.

Deprem bölgesinde stadyumda kurulan AFAD çadırları sosyal medyada büyük tepki görmüş, kurulan çadırlar TSK, Azerbaycan ve Kırgızistan'ın çadırlarıyla kıyaslanmıştı.

AFAD'ın kurduğu çadırların gelişi güzel ve sistemsiz olmasının özellikle yangın riski açısından tehdit oluşturduğu dile getirilmiş, sosyal medyada "Çarpık kentleşme gibi" yorumu yapılmıştı.

Kurumdan yapılan açıklamada "2 metre mesafe vurgusu" yapıldı.

AFAD şu açıklamayı yaptı:

– Afet bölgelerinde uygun alanlarda oluşturulan tüm çadır kentlerimiz sağlık, hijyen ve güvenlik koşulları da göz önüne alınarak, iki çadır arası iki metre mesafede olacak şekilde kurulmaktadır.

– Bu doğrultuda, depremden etkilenen bölgelerde bugüne kadar, 300 bine yakın çadırın kurulumu gerçekleştirilmiştir. Hedef; bu sayının en kısa sürede 350 bine çıkarılmasıdır.

– Ayrıca ilgili kurum ve kuruluşların da görüşleri doğrultusunda yoğun olduğu düşünülen çadır kentlerimizde zaman zaman gerekli seyreltmeler yapılmaktadır. Depremin ilk anlarında acil ihtiyaçtan dolayı gerçekleştirilen bölgesel çadır kurulumları üzerinden, 11 ilin tümünde plansız çadır kentler oluşturulduğuna yönelik değerlendirmeler ise hakkaniyetli yaklaşımlar değildir.

– Milletimizin de desteği ile afetzedelerimizin yaralarının bir an önce sarılması, konteyner kentler ve geçici barınma merkezleri başta olmak üzere ihtiyaçların karşılanabilmesi için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlu günleri en kısa sürece atlatacağız.