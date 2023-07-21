Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 14.23'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5,55 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: AA
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