Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 14.23'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,55 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

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