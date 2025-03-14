AFAD Verileri Paylaştı: Akdeniz'de Şiddetli Deprem

AFAD, Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD Verileri Paylaştı: Akdeniz'de Şiddetli Deprem

Türkiye depremle sarsılmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de saat 18.40'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7.76 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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