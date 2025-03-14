AFAD Verileri Paylaştı: Akdeniz'de Şiddetli Deprem
AFAD, Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Türkiye depremle sarsılmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de saat 18.40'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7.76 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 14, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-03-14
Saat:18:40:11 TSİ
Enlem:34.85389 N
Boylam:25.73444 E
Derinlik:7.76 km
Detay:https://t.co/ETywUp3gnD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi