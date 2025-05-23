AFAD ve Kandilli Verileri Paylaştı! Kütahya'da Deprem

AFAD​ ve Kandilli​ Rasathanesi, Kütahya'da saat 21.26'da deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğünü AFAD 3.5; Kandilli ise 3.6 olarak kaydetti. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan deprem çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi.

AFAD ve Kandilli Verileri Paylaştı! Kütahya'da Deprem

Kandilli Rasathanesi, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 21.26'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 5.4 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.5; derinliğini 9.6 kilometre olarak aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi

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