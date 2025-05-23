AFAD ve Kandilli Verileri Paylaştı! Kütahya'da Deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Kütahya'da saat 21.26'da deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğünü AFAD 3.5; Kandilli ise 3.6 olarak kaydetti. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan deprem çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 21.26'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 5.4 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 23, 2025
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) https://t.co/pbAHwkq8LN
23.05.2025, 21:26:36 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 5.4 km#Kandilli
AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.5; derinliğini 9.6 kilometre olarak aktardı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 23, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-05-23
Saat:21:26:36 TSİ
Enlem:39.24139 N
Boylam:28.94028 E
Derinlik:9.6 km
Detay:https://t.co/tkmD5dXSlN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi