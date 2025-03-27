Ege Denizi'nde Şiddetli Deprem
AFAD, Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD verilerine göre; Ege Denizi'nde saat 20.51'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 27, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-03-27
Saat:20:51:52 TSİ
Enlem:36.68167 N
Boylam:25.73444 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/0B58lq8Le3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini 13.3 kilometre olarak aktardı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 27, 2025
EGE DENIZI https://t.co/Gl5Bmia6Y5
27.03.2025, 20:51:50 TSİ
Büyüklük: 4.5
Derinlik: 13.3 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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