Ege Denizi'nde Şiddetli Deprem

AFAD, Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Ege Denizi'nde Şiddetli Deprem

AFAD verilerine göre; Ege Denizi'nde saat 20.51'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini 13.3 kilometre olarak aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ege Denizi Deprem
Son Güncelleme:
Elazığ’da Feci Kaza: Karşı Şeride Geçen Otomobil Takla Attı Elazığ’da Feci Kaza: Karşı Şeride Geçen Otomobil Takla Attı
Çanakkale Açıklarında 11'i Çocuk 23 Kaçak Göçmen Yakalandı Çanakkale Açıklarında 11'i Çocuk 23 Kaçak Göçmen Yakalandı
WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda
Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
ÇOK OKUNANLAR
Trafikte Yeni Kurallar! Meclis'ten Geçti: Artık 250 Bin TL Cezası Var Trafikte Yeni Kurallar! Meclis'ten Geçti: Artık 250 Bin TL Cezası Var
İslam Memiş Kuyumcuların Büyük Oyununu İfşa Etti: Bu Altınları Sakın Almayın Kuyumcuların Büyük Oyunu, Gram Altın Alacaklar Dikkat!
Dünya Devi Otomobil Markalarının Başı Dertte! Dengeleri Değiştirecek Tarihi Adım: En Çok Onlar Etkilenecek Dünya Devi Otomobil Markalarının Başı Dertte!
Çayın Çöpünü Biriktirip Köşeyi Döndü: Şimdi Paraya Para Demiyor Çayın Çöpünü Biriktirip Köşeyi Döndü: Şimdi Paraya Para Demiyor
Uludağ'da Kapatılan Kervansaray Otel'de Yangın Faciası! 3 Kişi Hayatını Kaybetti Uludağ'daki Faciadan Bir Acı Haber Daha