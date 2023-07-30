AFAD, UMKE ve polis harekete geçti: Yol kenarında baygın bulunan kişinin kaldırıldığı hastane karantinaya alındı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yol kenarında baygın bulunan ve hastaneye kaldırılan şahıs, böcek ilaçlama maddesindeki alüminyum fosfattan zehirlenme şüphesi üzerine hastanede karantinaya alındı. Şahsın 72 saat boyunca karantinada tutulacağı öğrenilirken, hastanede herhangi bir kişide kimyasal reaksiyona rastlanmadı.

Edinilen bilgiye göre, böcek ilaçlaması yapan bir şahsı baygın ve kusmuş halde yol kenarında yatarken fark eden bir vatandaş, şahsı otomobiliyle Dilovası Devlet Hastanesine getirdi.

Üzerinden kimlik çıkmayan yabancı uyruklu şahsın, yanında yer alan böcek ilaçlama maddesindeki alüminyum fosfattan zehirlendiği şüphesi üzerinde durulunca durum, Uluslararası Zehir Danışma Merkezine ihbar edildi. İhbar üzerine hastaneye AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Nefes almakta zorlanan şahsa prosedür çerçevesinde gerekli müdahaleler uygulandı.

Polis ekipleri hastaneye giriş ve çıkışları kapatırken çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri acilin girişine kontrol amaçlı yıkama çadırı kurdu. Ardından şahıs Fatih Devlet Hastanesine götürülerek karantina altına alındı. Şahsın karantinasının 72 saat süreceği öğrenildi.

Özel giysili itfaiye ekipleri, hastaneden çıkartılan kişilere kimyasal reaksiyon testi uyguladı. Herhangi bir bulgunun rastlanmadığı vatandaşlar evlerine gönderildi. 4 saatin sonunda testler tamamlanırken kimsede kimyasal bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Hasa kabulüne başlandığı kaydedildi.

Öte yandan hızlı reaksiyon gösteren hastane personelinin iki hafta önce tatbikat gerçekleştirdiği ve bu gibi durumlara hazır olduğu bildirildi.

Dilovası Hastanesi Başhekimi Ömer Naci Yılmaz, "Olay, 16.30 civarında yabancı uyruklu kimliği belirsiz bir vatandaşın nöbet geçirerek kusması ve acile getirilmesiyle anlaşıldı. Yanında alüminyum fosfat olduğu söylenen madde bulundu. Bu nedenle zehirlenme olarak kabul edildi. Sonrasında Doktor Melike Hanım olaya müdahale etti.

Müdahalede genelde zehirlenme vakalarında olduğu gibi, bakanlığımız acil hizmetlerle irtibat kurduk. İtfaiye ve UMKE ekipleri gelip burada çadır kurarak KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) dediğimiz işlemi yapabilmek için yıkama alanı oluşturuldu. Sadece hastada anlamlı dozda zehirlenme tespit edildi. İçeride bulunan hastalıklar tahliye edilmedi. Onların dışarıya yayılım yapmamaları ve evlerine yayılım yapmamaları için tedbir alındı.

Şu an hepsini teker teker kontrol ediyoruz ve kendi personelimizle kontrol ediyoruz. Ölçümler yapılıyor, ölçümlerde herhangi bir sorun tespit edilmeyen hastalar ve hasta yakınları evlerine gönderiliyor; personelimizde de şu ana kadar herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Bu şekilde sorunsuz bir şekilde bu durumu atlatmış durumdayız, bitmek üzere, az bir şey kaldı. Gerekli önlemleri alıyoruz" dedi.

Hastaya müdahale eden Pratisyen Doktor Melike Melike Gökduman, "Hasta bize 16.30’da geldiğinde sadece kusuyordu ama genel olarak iyiydi. Sadece iletişim kurmakta çok zorlandık, Türkçe bilmiyordu. Gerekli tedavilere başladık. 114'e danıştık ve 114'te tedavisi önerildi. Bunun üzerine ekip geldi ve yıkama işlemleri yapıldı. Tek zehirli madde yalnızca o hastamızda bulundu. Diğer ölçümler normal çıktı.

Tedavisi olan bütün hastaları taburcu ettik. alüminyum fosfattan içeren bir böcek ilacı bulundu. İçeriğine bakıldı ve etken maddenin alüminyum fosfattan olduğu tespit edildi. Bu durumu yine 114'ü arayarak rapor ettik ve gerekli tedaviye başlandı. Hasta şu an stabil durumda ve sevk edildi. Hasta kusmaya devam ediyor ancak hayati tehlikesi yok, bunu belirtelim.

Zehir, ağız yoluyla veya oral bir beslenme yoluyla alınmadı, yani içme veya yeme şeklinde değil. Bu yüzden daha çabuk bir şekilde sevk edildi, çünkü içecek bir madde değil. İçecek olsaydı hemen etki ederdi. Zehirlenmenin fark edilmesi üzerine, hekim arkadaşlar ve idari personel hastaneyi hastaya alımına kapattık ve çok acil durumlar haricinde hasta kabul etmedik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA