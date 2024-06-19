AFAD, Menzilcilere arama kurtarma eğitimi vermiş

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından kurtarma faaliyetlerinde yaşanan aksaklıklar ve koordinasyonsuzluk nedeniyle tartışmaların odağına oturan AFAD’ın, Menzil Cemaati’ne yakınlığı ile bilinen Nezir Derneği’ne arama kurtarma eğitimi verdiği ortaya çıktı. Menzil Cemaati şeyhlerinden Muhammed Saki Elhüseyni tarafından kurulan Nezir Derneği’ne; Aydın, Karaman, Urfa, Balıkesir ve İzmir’de AFAD tarafından sertifika bile teslim edildi.

Urfa’da 6 gündür kayıp olan bir yurttaşın arama kurtarma çalışmaları için AFAD tarafından yürütülen çalışmalara Nezir Derneği üyeleri de çağrıldı. Nezir Derneği’nin Genel Koordinatörü Bilal Vardi, 28 Mart’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, derneğin Urfa’daki 93 kişilik Arama Kurtarma ekibi ile toplantı düzenlendiklerini belirtti. Vardi, "Olası afetlerde görev alacak ekibimizin hafif/orta seviye akreditasyon takvimini istişare ettik. Afetlere hazır bir Türkiye için Nezir ekipleri çalışmalarına devam ediyor” dedi. Menzil Cemaati’nin şeyhlerinden ve derneğin kurucusu Muhammed Saki Erol da paylaşımın altına “Rabbim hayırlara vesile etsin, yar ve yardımcınız olsun” yorumunu yaptı.

Nezir Derneği ve AFAD’ın sosyal medya hesaplarındaki bazı paylaşımlar şöyle:

• Nezir Derneği’inin Aydın eğitimi için yapılan paylaşımında “Aydın il temsilciliği bünyesinde kurulan Arama Kurtarma ekibimiz, AFAD Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonunda ‘Kentsel Arama Kurtarma’ alanında akredite olmak için eğitimlerini tamamladı” ifadeleri kullanıldı.

• AFAD İzmir’den yapılan paylaşımda “Nezir Derneği Arama Kurtarma Ekibi’ne kurumumuz eğitmenleri tarafından ‘Tematik Semineri, Hazmat ve Harita Pusula GPS Kullanım Eğitimi’ verildi. Verilen eğitimin ardından sertifika töreni düzenlendi” denildi.

• AFAD Balıkesir’in internet sitesinde 4 Haziran’da paylaşılan duyuruda ise “Balıkesir Nezir Derneği üyelerine, İl Müdürümüz Bayram Şahin ve Şube Müdürlerimizin katılımlarıyla Depremde Arama Kurtarma Eğitimlerimiz başladı” ifadelerine yer verildi.

ÇOCUKLAR KAÇIRILMIŞTI

Öte yandan gerçekleşen depremler sonrasında yakınlarını kaybeden çocukların ise çeşitli cemaat yapılanmalarına bağlı dernek ve vakıflara teslim edildiği ortaya çıkmıştı. Çocuklar İstanbul, Antalya ve Adıyaman’daki tarikat evlerine götürülürken, Menzil Cemaati, Adıyaman’daki köyünde bin 100 depremzede çocuğun bulunduğunu açıklamış, çocuklara “tekbir işareti” yaptırdığı görüntüleri paylaşmıştı.