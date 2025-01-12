AFAD İlk Verileri Paylaştı! Karadeniz'de Şiddetli Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 9 Ocak'ta Trabzon'da saat 07.02'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sarsıntının ardından deprem uzmanlarının daha büyük bir deprem için üst üste uyarılarda bulunduğu Karadeniz'de korkulan oldu.

AFAD SON DAKİKA DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de saat 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Korkutan sarsıntının derinliği ise 8.99 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Sinop, Samsun, Ordu, Giresun gibi çevre illerde de hissedildi.

Kaynak: Haber Merkezi