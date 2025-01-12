AFAD İlk Verileri Paylaştı! Karadeniz'de Şiddetli Deprem
Trabzon'da üç gün önce meydana gelen depremin ardından uzmanların uyarıda bulunduğu Karadeniz'de korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 17.49'da kaydedilen sarsıntının büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 9 Ocak'ta Trabzon'da saat 07.02'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sarsıntının ardından deprem uzmanlarının daha büyük bir deprem için üst üste uyarılarda bulunduğu Karadeniz'de korkulan oldu.
AFAD SON DAKİKA DUYURDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de saat 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Korkutan sarsıntının derinliği ise 8.99 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Sinop, Samsun, Ordu, Giresun gibi çevre illerde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 12, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Karadeniz
Tarih:2025-01-12
Saat:17:49:10 TSİ
Enlem:44.33417 N
Boylam:36.55917 E
Derinlik:8.99 km
Detay:https://t.co/OxznwP9snu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
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