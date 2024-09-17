AFAD İlk Verileri Duyurdu: Manisa'da Korkutan Deprem!
AFAD, Manisa Akhisar'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Manisa’nın Akhisar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD’ın depreme ilişkin paylaştığı verilerde, depremin derinliği 17.73 kilometre olarak bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 17, 2024
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Akhisar (Manisa)
Tarih:2024-09-17
Saat:14:22:57 TSİ
Enlem:38.95083 N
Boylam:27.7175 E
Derinlik:17.73 km
Detay:https://t.co/MEx91w837H@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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