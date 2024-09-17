AFAD İlk Verileri Duyurdu: Manisa'da Korkutan Deprem!

AFAD, Manisa Akhisar'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

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AFAD İlk Verileri Duyurdu: Manisa'da Korkutan Deprem!

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’ın depreme ilişkin paylaştığı verilerde, depremin derinliği 17.73 kilometre olarak bildirildi.

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