AFAD İlk Verileri Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem | Son Depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 10.42'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Depremin derinliği 14.67 kilometre olarak ölçüldü.

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Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.