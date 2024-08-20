AFAD İlk Verileri Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem | Son Depremler
AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 10.42'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak servis etti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 10.42'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 20, 2024
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-08-20
Saat:10:42:40 TSİ
Enlem:40.41861 N
Boylam:23.94417 E
Derinlik:14.67 km
Detay:https://t.co/toYYwcCzlF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin derinliği 14.67 kilometre olarak ölçüldü.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 20, 2024
YUNANISTAN https://t.co/06pxbuAZEF
20.08.2024, 10:42:41 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 4.0 km#Kandilli
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.
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