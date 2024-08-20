AFAD İlk Verileri Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem | Son Depremler

AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 10.42'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak servis etti.

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AFAD İlk Verileri Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem | Son Depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 10.42'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Depremin derinliği 14.67 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.

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AFAD İlk Verileri Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem | Son Depremler AFAD İlk Verileri Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem
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