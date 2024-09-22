AFAD İlk Bilgileri Paylaştı: Ege Denizi'nde Bir Şiddetli Deprem Daha
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın paylaştığı ilk verilere göre, Ege'deki deprem, 6.53 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 22, 2024
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-09-22
Saat:12:50:23 TSİ
Enlem:40.1425 N
Boylam:24.13917 E
Derinlik:6.53 km
Detay:https://t.co/FA9xYg6Z2i@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Sabah saat 11.47'de Ege Denizi'nde 4.3 şiddetinde bir deprem daha olmuştu.
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