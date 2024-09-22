AFAD İlk Bilgileri Paylaştı: Ege Denizi'nde Bir Şiddetli Deprem Daha

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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AFAD İlk Bilgileri Paylaştı: Ege Denizi'nde Bir Şiddetli Deprem Daha

Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın paylaştığı ilk verilere göre, Ege'deki deprem, 6.53 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sabah saat 11.47'de Ege Denizi'nde 4.3 şiddetinde bir deprem daha olmuştu.

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