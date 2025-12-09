AFAD Duyurdu: Tunceli'de Deprem

AFAD, Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, depremin derinliğini 7 km olarak kaydetti.

Son Güncelleme:
AFAD Duyurdu: Tunceli'de Deprem
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Tunceli Pülümür merkez üssünde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 15.34'te gerçekleşen sarsıntı yerin 7 km altında kaydedildi. Depremin şiddeti nedeniyle çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

