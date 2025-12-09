AFAD Duyurdu: Tunceli'de Deprem
AFAD, Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, depremin derinliğini 7 km olarak kaydetti.
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Tunceli Pülümür merkez üssünde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 15.34'te gerçekleşen sarsıntı yerin 7 km altında kaydedildi. Depremin şiddeti nedeniyle çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 9, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Pülümür (Tunceli)
Tarih:2025-12-09
Saat:15:34:14 TSİ
Enlem:39.51278 N
Boylam:39.88778 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Qd8OFpoDoD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
