AFAD Duyurdu: Tokat'ta Deprem: İşte İlk Veriler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 14.33'te yaşandı. Depremin derinliği 6.99 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. Derinliği ise 5 kilometre olarak ölçtü.

Kaynak: Gerçek Gündem