AFAD Duyurdu! Marmara Denizi'nde Deprem
Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa Karacabey açıklarında (Marmara Denizi) 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 14, 2026
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [08.20 km] Karacabey (Bursa)
Tarih:2026-04-14
Saat:15:42:37 TSİ
Enlem:40.43556 N
Boylam:28.45667 E
Derinlik:12.04 km
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme:
