AFAD Duyurdu: Manisa Turgutlu'da Deprem

AFAD'ın verilerine göre, Manisa Turgutlu'da saat 13.10'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Duyurdu: Manisa Turgutlu'da Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saat 13.10'da 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5.49 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

