AFAD Duyurdu: Manisa Turgutlu'da Deprem
AFAD'ın verilerine göre, Manisa Turgutlu'da saat 13.10'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saat 13.10'da 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5.49 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 8, 2026
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Turgutlu (Manisa)
Tarih:2026-03-08
Saat:13:10:54 TSİ
Enlem:38.57972 N
Boylam:27.64083 E
Derinlik:5.49 km
Detay:https://t.co/FnnKLS2M2D@afadbaskanlik
Kaynak: Haber Merkezi
