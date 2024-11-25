AFAD Duyurdu; Malatya'da Şiddetli Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre; Malatya'da saat 20.20'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 9.75 kilometre olarak kaydedildi. Depremin Adıyaman'da da hissedildiği aktarıldı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Yerlikaya depremin ardından açıklamada bulundu. Yerlikaya, "Malatya Doğanşehir’de 4.6 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.