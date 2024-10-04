AFAD Duyurdu! Konya'da Deprem

AFAD, Konya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak ölçtü.

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AFAD Duyurdu! Konya'da Deprem

AFAD, Konya'nın Karapınar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Karapınar ilçe merkezli yaşanan depremin saati 08.57 olarak açıklanırken; depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ 4.1 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ile depremin şiddetini 4.1 olarak duyurdu.

Kandilli'nin bildirdiğine göre depremin merkezi üssü ise Konya'nın Karadağ ilçesi olarak gösterilirken derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Gerçek Gündem

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