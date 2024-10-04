AFAD Duyurdu! Konya'da Deprem
AFAD, Konya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak ölçtü.
AFAD, Konya'nın Karapınar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre Karapınar ilçe merkezli yaşanan depremin saati 08.57 olarak açıklanırken; depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 4, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Karapınar (Konya)
Tarih:2024-10-04
Saat:08:57:16 TSİ
Enlem:37.83694 N
Boylam:33.34306 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/i76rxMjNgq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ 4.1 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi ile depremin şiddetini 4.1 olarak duyurdu.
Kandilli'nin bildirdiğine göre depremin merkezi üssü ise Konya'nın Karadağ ilçesi olarak gösterilirken derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 4, 2024
BESAGIL-KARATAY (KONYA) https://t.co/Wl9Sjsltnr
04.10.2024, 08:57:16 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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Kaynak: Gerçek Gündem