AFAD Duyurdu: Kayseri'de Korkutan Deprem
Kayseri güne depremle uyandı. AFAD merkez üssü Pınarbaşı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı kaydedildiğini duyurdu. Bölgede ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
İç Anadolu Bölgesi'nde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı verilere göre, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde saat 09.53'te sarsıntı meydana geldi.
DEPREM YERE YAKIN MESAFEDE GERÇEKLEŞTİ
Büyüklüğü 4.1 olarak ölçülen deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. AFAD, depremin merkez üssünün Pınarbaşı ilçesi olduğunu belirtirken, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini saptadı.
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Depremin yüzeye yakın bir noktada olması, hissedilme oranını artırdı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 26, 2026
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Pınarbaşı (Kayseri)
Tarih:2026-08-26
Saat:09:53:43 TSİ
Enlem:38.7505 N
Boylam:36.54183 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/koZaSlxBJ2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İlk gelen bilgilere göre sarsıntı nedeniyle herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da binalarda hasar ihbarı yapılmadığı öğrenildi. Sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar sokaklara çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi