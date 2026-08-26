AFAD Duyurdu: Kayseri'de Korkutan Deprem

Kayseri güne depremle uyandı. AFAD merkez üssü Pınarbaşı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı kaydedildiğini duyurdu. Bölgede ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Son Güncelleme:
AFAD Duyurdu: Kayseri'de Korkutan Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İç Anadolu Bölgesi'nde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı verilere göre, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde saat 09.53'te sarsıntı meydana geldi.

DEPREM YERE YAKIN MESAFEDE GERÇEKLEŞTİ

Büyüklüğü 4.1 olarak ölçülen deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. AFAD, depremin merkez üssünün Pınarbaşı ilçesi olduğunu belirtirken, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini saptadı.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Depremin yüzeye yakın bir noktada olması, hissedilme oranını artırdı.

İlk gelen bilgilere göre sarsıntı nedeniyle herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da binalarda hasar ihbarı yapılmadığı öğrenildi. Sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar sokaklara çıktı.

Adıyaman'da Peş Peşe DepremAdıyaman'da Peş Peşe DepremGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
AFAD Kayseri Deprem
Son Güncelleme:
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un Otopsisinden 'Şüpheli Ölüm' Çıktı! Alihan Kuriş Hakkında 'Adam Öldürme' Soruşturması Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un Otopsisinden 'Şüpheli Ölüm' Çıktı!
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Arif Ahmet Denizolgun Bilirkişi Raporu Açıklandı! Diziyle Göğsüne Basıp Yastıkla Boğmuş Olabilirler Arif Ahmet Denizolgun Bilirkişi Raporu Açıklandı!
ÇOK OKUNANLAR
Arif Ahmet Denizolgun Bilirkişi Raporu Açıklandı! Diziyle Göğsüne Basıp Yastıkla Boğmuş Olabilirler Arif Ahmet Denizolgun Bilirkişi Raporu Açıklandı!
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un Otopsisinden 'Şüpheli Ölüm' Çıktı! Alihan Kuriş Hakkında 'Adam Öldürme' Soruşturması Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un Otopsisinden 'Şüpheli Ölüm' Çıktı!
Kuriş Örgütü Soruşturmasında 2'nci Dalga: Kilit İsim Dahil 10 Şüpheli Tutuklandı Kuriş Örgütü Soruşturmasında 2'nci Dalga: Kilit İsim Dahil 10 Şüpheli Tutuklandı
Güllü'nün Ölümünde Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı! Kızının Olay Gecesindeki Panik Anları Kamerada Güllü'nün Ölümünde Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Piyasalarda Büyük Rahatlama: Türkiye'nin Kredi Risk Priminde Son 6 Ayın En Düşük Seviyesi Türkiye'nin Kredi Risk Priminde Son 6 Ayın En Düşük Seviyesi