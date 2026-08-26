AFAD Duyurdu: Kayseri'de Korkutan Deprem

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İç Anadolu Bölgesi'nde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı verilere göre, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde saat 09.53'te sarsıntı meydana geldi.

DEPREM YERE YAKIN MESAFEDE GERÇEKLEŞTİ

Büyüklüğü 4.1 olarak ölçülen deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. AFAD, depremin merkez üssünün Pınarbaşı ilçesi olduğunu belirtirken, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini saptadı.

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Depremin yüzeye yakın bir noktada olması, hissedilme oranını artırdı.

İlk gelen bilgilere göre sarsıntı nedeniyle herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da binalarda hasar ihbarı yapılmadığı öğrenildi. Sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar sokaklara çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi