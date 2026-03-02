AFAD Duyurdu! Kayseri'de Deprem
AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. 12.02 kilometre derinlikte yaşanan sarsıntı saat sabah 08.55'te gerçekleşti ve büyüklüğü ise 3.9 olarak kayıtlara geçti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 2, 2026
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Pınarbaşı (Kayseri)
Tarih:2026-03-02
Saat:08:55:07 TSİ
Enlem:38.53944 N
Boylam:36.29083 E
Derinlik:12.02 km
Detay:https://t.co/puJcsi9XPZ@afadbaskanlik
