AFAD Duyurdu! Kayseri'de Deprem

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. 12.02 kilometre derinlikte yaşanan sarsıntı saat sabah 08.55'te gerçekleşti ve büyüklüğü ise 3.9 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber Merkezi