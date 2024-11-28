Kahramanmaraş'ta Şiddetli Deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak ölçtü.
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 10.12'de yaşanan depremin derinliği 7.1 kilometre olarak ölçülürken, depremin çevre şehirlerde de hissedildiği öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 28, 2024
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-11-28
Saat:10:12:00 TSİ
Enlem:38.00111 N
Boylam:36.63 E
Derinlik:7.1 km
Detay:https://t.co/UdHOZlFEbK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi ise Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.0 olarak ölçtü.
Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini ise 4.0 kilometre olarak geçti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 28, 2024
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/sgwTITUnPZ
28.11.2024, 10:11:59 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.4 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem
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