Kahramanmaraş'ta Şiddetli Deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak ölçtü.

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AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 10.12'de yaşanan depremin derinliği 7.1 kilometre olarak ölçülürken, depremin çevre şehirlerde de hissedildiği öğrenildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.0 olarak ölçtü.

Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini ise 4.0 kilometre olarak geçti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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