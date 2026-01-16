AFAD Duyurdu! Kahramanmaraş'ta Deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.19'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Göksun ilçesi merkezli saat 13.19'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin yerin 7,1 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi.
Depremin hafif hissedildiği, olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 16, 2026
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2026-01-16
Saat:13:19:01 TSİ
Enlem:38.15111 N
Boylam:36.65611 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/I8sdj42vmW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: