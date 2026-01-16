AFAD Duyurdu! Kahramanmaraş'ta Deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.19'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Duyurdu! Kahramanmaraş'ta Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Göksun ilçesi merkezli saat 13.19'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin yerin 7,1 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi.

Depremin hafif hissedildiği, olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.

