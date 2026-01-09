AFAD Duyurdu! Kahramanmaraş'ta Deprem
AFAD:'ın açıkladığı verilere göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 11.17'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 11.17'de Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde 4.0 büyüklüğün deprem meydana geldi.
Deprem yerin 12.36 km altında gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 9, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2026-01-09
Saat:11:17:42 TSİ
Enlem:37.91972 N
Boylam:36.6575 E
Derinlik:12.36 km
Detay:https://t.co/LT4G6HON0s@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: DHA
