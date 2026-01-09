AFAD Duyurdu! Kahramanmaraş'ta Deprem

AFAD:'ın açıkladığı verilere göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 11.17'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Güncelleme:
AFAD Duyurdu! Kahramanmaraş'ta Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 11.17'de Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde 4.0 büyüklüğün deprem meydana geldi.

Deprem yerin 12.36 km altında gerçekleşti.

Kaynak: DHA

Etiketler
AFAD Deprem Kahramanmaraş
Son Güncelleme:
İzmir'de Skandal İddia: Öğretmen 6 Kız Öğrenciyi Ders Saatinde Evine Götürüp Temizlik Yaptırdı İzmir'de Skandal İddia: Öğretmen 6 Kız Öğrenciyi Ders Saatinde Evine Götürüp Temizlik Yaptırdı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Suriye' Açıklaması: 'Toprak Bütünlüğü Türkiye İçin Çok Önemli' AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Suriye' Açıklaması
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Manisa’da Sağanak Sonrası Dehşet! Yol Çöktü, Altından Kafatası ve Kemikler Çıktı Manisa’da Sağanak Sonrası Dehşet! Yol Çöktü, Altından Kafatası ve Kemikler Çıktı
Bankalar Yeni Sistemi Duyurdu: Artık Kredi ve Kart Vermek İçin Buna Bakılacak Bankalar Yeni Sistemi Duyurdu: Artık Kredi ve Kart Vermek İçin Buna Bakılacak
Halep'te Ateşkes İçin Süre Doldu: YPG’ye Karşı Operasyon Başladı Halep'te Ateşkes İçin Süre Doldu
Altın Kaçakçılığı Soruşturmasında 3. Dalga Operasyon: 7 Büyük Şirkete Eş Zamanlı Baskın Altın Kaçakçılığı Soruşturmasında 3. Dalga Operasyon
En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu