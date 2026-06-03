AFAD Duyurdu! Kahramanmaraş'ta Deprem

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 13.12'de gerçekleşen depremin derinliği 12.46 km olarak kaydedildi. Deprem, komşu il olan Gaziantep'te de hissedildi.

Kaynak: Haber Merkezi