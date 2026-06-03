AFAD Duyurdu! Kahramanmaraş'ta Deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 13.12'de gerçekleşen depremin derinliği 12.46 km olarak kaydedildi. Deprem, komşu il olan Gaziantep'te de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 3, 2026
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2026-06-03
Saat:13:12:07 TSİ
Enlem:37.51278 N
Boylam:37.23889 E
Derinlik:12.46 km
Detay:https://t.co/QrYhHt699L@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
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