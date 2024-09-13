AFAD Duyurdu! Erzincan'da Şiddetli Deprem

AFAD'ın verilerine göre Erzincan'da saat 09.48'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremin merkez üssü Refahiye, derinliği 9.81 kilometre. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Gümüşhane olarak duyurdu.

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AFAD Duyurdu! Erzincan'da Şiddetli Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzincan'da şiddetli bir deprem meydana geldi.

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Saat 09.48'de Erzincan'da kaydedilen depremin merkez üssü ise Refahiye. Çevre illerde de hissedilen 4.1 büyüklüğündeki sarsıntının 9.48 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise deprem merkez üssünün Gümüşhane olduğunu duyurdu. Kandilli'ye göre depremin büyüklüğü 4.1, derinliği ise 2 kilometre.

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Öte yandan bu sabah saat 09.03'te Kütahya'da da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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