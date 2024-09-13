AFAD Duyurdu! Erzincan'da Şiddetli Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzincan'da şiddetli bir deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Saat 09.48'de Erzincan'da kaydedilen depremin merkez üssü ise Refahiye. Çevre illerde de hissedilen 4.1 büyüklüğündeki sarsıntının 9.48 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise deprem merkez üssünün Gümüşhane olduğunu duyurdu. Kandilli'ye göre depremin büyüklüğü 4.1, derinliği ise 2 kilometre.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Öte yandan bu sabah saat 09.03'te Kütahya'da da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem