AFAD Duyurdu! Erzincan'da Şiddetli Deprem
AFAD'ın verilerine göre Erzincan'da saat 09.48'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremin merkez üssü Refahiye, derinliği 9.81 kilometre. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Gümüşhane olarak duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzincan'da şiddetli bir deprem meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Saat 09.48'de Erzincan'da kaydedilen depremin merkez üssü ise Refahiye. Çevre illerde de hissedilen 4.1 büyüklüğündeki sarsıntının 9.48 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 13, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Refahiye (Erzincan)
Tarih:2024-09-13
Saat:09:48:49 TSİ
Enlem:39.95278 N
Boylam:39.1375 E
Derinlik:9.48 km
Detay:https://t.co/qGkeRbThWk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise deprem merkez üssünün Gümüşhane olduğunu duyurdu. Kandilli'ye göre depremin büyüklüğü 4.1, derinliği ise 2 kilometre.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 13, 2024
YEDIBOLUK-SIRAN (GUMUSHANE) https://t.co/BSKiRBzZAU
13.09.2024, 09:48:49 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 2.0 km#Kandilli
Öte yandan bu sabah saat 09.03'te Kütahya'da da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Kaynak: Gerçek Gündem