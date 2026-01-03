AFAD Duyurdu! Elazığ'da Korkutan Deprem

Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 20.27'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 9,85 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı.

Son Güncelleme:
AFAD Duyurdu! Elazığ'da Korkutan Deprem
Afet ve Acil Durum Başkanlığı /AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 20.27'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 9,85 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, Baskil ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığı bildirildi. Açıklamada, “İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre; Baskil ilçemizde 03/01/2026 tarihinde saat 20:27’de 4.7 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir” denildi.

