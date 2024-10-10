AFAD Duyurdu, Diyarbakır'da Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Diyarbakır'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın aktardığına göre, merkez üssü Hani ilçesi olan sarsıntı, 06.37'de yerin 15.92 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem