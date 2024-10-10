AFAD Duyurdu, Diyarbakır'da Deprem!
AFAD, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 06.37'de yaşanan sarsıntının derinliği ise 15.92 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Diyarbakır'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın aktardığına göre, merkez üssü Hani ilçesi olan sarsıntı, 06.37'de yerin 15.92 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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Kaynak: Gerçek Gündem
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