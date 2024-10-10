AFAD Duyurdu, Diyarbakır'da Deprem!

AFAD, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 06.37'de yaşanan sarsıntının derinliği ise 15.92 kilometre olarak ölçüldü.

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AFAD Duyurdu, Diyarbakır'da Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Diyarbakır'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD Duyurdu, Diyarbakır'da Deprem! - Resim : 1

AFAD'ın aktardığına göre, merkez üssü Hani ilçesi olan sarsıntı, 06.37'de yerin 15.92 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AFAD Duyurdu, Diyarbakır'da Deprem! - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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