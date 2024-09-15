AFAD Duyurdu! Çanakkale'de Korkutan Deprem
AFAD'ın internet sitesindeki verilere göre, saat 13.04'te Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.37 kilometre.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.04'te Çanakkale'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Ayvacık ilçesi açıklarında kaydedilen depremin derinliği ise 8.37 kilometre.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 15, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [16.34 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2024-09-15
Saat:13:04:22 TSİ
Enlem:39.33333 N
Boylam:26.08806 E
Derinlik:8.37 km
Detay:https://t.co/b2EHsasbVo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Gerçek Gündem
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