AFAD Duyurdu! Çanakkale'de Korkutan Deprem

AFAD'ın internet sitesindeki verilere göre, saat 13.04'te Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.37 kilometre.

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AFAD Duyurdu! Çanakkale'de Korkutan Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.04'te Çanakkale'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Ayvacık ilçesi açıklarında kaydedilen depremin derinliği ise 8.37 kilometre.

Kaynak: Gerçek Gündem

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