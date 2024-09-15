AFAD Duyurdu! Çanakkale'de Korkutan Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.04'te Çanakkale'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Ayvacık ilçesi açıklarında kaydedilen depremin derinliği ise 8.37 kilometre.

Kaynak: Gerçek Gündem