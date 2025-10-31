AFAD Duyurdu! Balıkesir'de Yine Deprem!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 23.52’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 13,58 kilometre derinlikte kaydedildi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 23.52 sularında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre, sarsıntının merkezi Sındırgı olarak kaydedildi.

Depremin derinliği ise 13,58 kilometre olarak ölçüldü.

6.1 İLE SARSILDI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde depremin meydana gelmiş ve bu depremin ardından bölgede birçok sarsıntı kaydedilmişti.

