AFAD Duyurdu! Balıkesir'de Yine Deprem!
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 23.52’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 13,58 kilometre derinlikte kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre, sarsıntının merkezi Sındırgı olarak kaydedildi.
Depremin derinliği ise 13,58 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 30, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-30
Saat:23:52:07 TSİ
Enlem:39.17972 N
Boylam:28.25861 E
Derinlik:13.58 km
Detay:https://t.co/Sl3AvS85rD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
6.1 İLE SARSILDI
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde depremin meydana gelmiş ve bu depremin ardından bölgede birçok sarsıntı kaydedilmişti.
