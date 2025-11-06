AFAD Duyurdu! Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem

AFAD'ın verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.39'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

AFAD Duyurdu! Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem
Üst üste büyük depremlerle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Saat 10.39'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 12.5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre depremin derinliği ise 17 kilometre.

Öte yandan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi dün AFAD tarafından 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilmişti.

Deprem Fırtınasının Esir Aldığı Sındırgı İçin Flaş KararDeprem Fırtınasının Esir Aldığı Sındırgı İçin Flaş KararGüncel

