AFAD Duyurdu! Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Üst üste büyük depremlerle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Saat 10.39'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 12.5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre depremin derinliği ise 17 kilometre.

Öte yandan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi dün AFAD tarafından 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi