AFAD Duyurdu! Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem
AFAD'ın verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.39'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.
Üst üste büyük depremlerle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Saat 10.39'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 12.5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 6, 2025
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-06
Saat:10:39:12 TSİ
Enlem:39.21333 N
Boylam:28.18778 E
Derinlik:12.05 km
Detay:https://t.co/BTHcWtZVcT
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre depremin derinliği ise 17 kilometre.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 6, 2025
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/8HtYIXCm8f
06.11.2025, 10:39:13 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 17.0 km#Kandilli
Öte yandan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi dün AFAD tarafından 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilmişti.
