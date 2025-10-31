AFAD Duyurdu! Balıkesir Sındırgı'da Yeni Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir'deki depremlere bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem de bu sabah yaşandı. Saat 07.17'de meydana gelen deprem kısa süreli panik yarattı. AFAD, merkez üssü Sındırgı olan depremin büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu.

Sındırgı'da saat 23.52 sularında da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Akşam meydana gelen depremin derinliği ise 13,58 kilometre olarak ölçülmüştü.

Kaynak: Haber Merkezi