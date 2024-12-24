AFAD Duyurdu; Antalya Kaş Açıklarında Korkutan Depremler

AFAD'ın aktardığına göre Akdeniz'de 3.5 ve 4.3 büyüklüğünde peş peşe deprem meydana geldi.

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AFAD Duyurdu; Antalya Kaş Açıklarında Korkutan Depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre; Antalya Kaş açıklarında saat 21.19'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.12 kilometre olarak kaydedildi.

BİR DEPREM DAHA

3.5 büyüklüğündeki depremin ardından Akdeniz'de saat 21.22'de 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi

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