AFAD Duyurdu; Antalya Kaş Açıklarında Korkutan Depremler
AFAD'ın aktardığına göre Akdeniz'de 3.5 ve 4.3 büyüklüğünde peş peşe deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre; Antalya Kaş açıklarında saat 21.19'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.12 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 24, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akdeniz - [183.53 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2024-12-24
Saat:21:19:43 TSİ
Enlem:34.72167 N
Boylam:28.62556 E
Derinlik:9.12 km
Detay:https://t.co/R6OwQSsORZ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
BİR DEPREM DAHA
3.5 büyüklüğündeki depremin ardından Akdeniz'de saat 21.22'de 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 24, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-12-24
Saat:21:22:27 TSİ
Enlem:34.86028 N
Boylam:31.905 E
Derinlik:9.81 km
Detay:https://t.co/wug2cwZ0bQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi