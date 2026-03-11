AFAD Duyurdu: Ankara'da Deprem
AFAD verilerine göre Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.59'da Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 11, 2026
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Haymana (Ankara)
Tarih:2026-03-11
Saat:09:59:51 TSİ
Enlem:39.05472 N
Boylam:32.52111 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/FOYXdcT5dp@afadbaskanlik
