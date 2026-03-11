AFAD Duyurdu: Ankara'da Deprem

AFAD verilerine göre Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD Duyurdu: Ankara'da Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.59'da Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

