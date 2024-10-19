AFAD Duyurdu, Akdeniz'de Korkutan Deprem!

AFAD, Akdeniz'de deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 10.08'de gerçekleştiği belirtilen depremin büyüklüğü 4.8 olurken, derinliği ise 11.32 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NE GÖRE DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5.0

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezi olarak Girit Adası'nı gösterirken büyüklüğünü ise 5.0 olarak duyurdu.

Kandilli'ye göre depremin derinliği ise 18.4 kilometre olarak duyuruldu

Kaynak: Gerçek Gündem