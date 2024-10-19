AFAD Duyurdu, Akdeniz'de Korkutan Deprem!
AFAD, Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Akdeniz'de deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 10.08'de gerçekleştiği belirtilen depremin büyüklüğü 4.8 olurken, derinliği ise 11.32 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 19, 2024
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-10-19
Saat:10:08:29 TSİ
Enlem:34.91167 N
Boylam:26.19778 E
Derinlik:11.32 km
Detay:https://t.co/pgEOXV0gB2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ RASATHANESİ'NE GÖRE DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5.0
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezi olarak Girit Adası'nı gösterirken büyüklüğünü ise 5.0 olarak duyurdu.
Kandilli'ye göre depremin derinliği ise 18.4 kilometre olarak duyuruldu
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 19, 2024
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/SDvQ6H6aQP
19.10.2024, 10:08:32 TSİ
Büyüklük: 5.0
Derinlik: 18.4 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem
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