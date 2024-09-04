Akdeniz Açıklarında Korkutan Deprem!

AFAD, Akdeniz açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Akdeniz Açıklarında Korkutan Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Kıbrıs yakınlarda meydana gelen deprem saat 00.29'da ve yerin 12.2 km altında gerçekleşti.

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