Akdeniz Açıklarında Korkutan Deprem!
AFAD, Akdeniz açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Kıbrıs yakınlarda meydana gelen deprem saat 00.29'da ve yerin 12.2 km altında gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 3, 2024
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-09-04
Saat:00:29:50 TSİ
Enlem:34.705 N
Boylam:32.00972 E
Derinlik:12.22 km
Detay:https://t.co/Fj3nt2QGwQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi