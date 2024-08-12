AFAD Detayları Duyurdu: Ege Denizi'nde Peş Peşe Depremler!

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasında depremin derinliği 14.59 kilometre olarak açıklandı

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AFAD Detayları Duyurdu: Ege Denizi'nde Peş Peşe Depremler!

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan ilk açıklamada depremin derinliği 14.59 kilometre olarak açıklandı.

BİR DEPREM DAHA

Ege Denizi'ndeki depremin ardından AFAD bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'ın açıklamasında Yunanistan'ın Khalkidiki, Kentriki Makedonia isimli yerleşim biriminde 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın açıklamasında bu depremin derinliği ise 10.52 kilometre olarak açıklandı.

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