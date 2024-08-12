AFAD Detayları Duyurdu: Ege Denizi'nde Peş Peşe Depremler!
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasında depremin derinliği 14.59 kilometre olarak açıklandı
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan ilk açıklamada depremin derinliği 14.59 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 12, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-08-12
Saat:16:24:52 TSİ
Enlem:40.32694 N
Boylam:23.81528 E
Derinlik:14.59 km
Detay:https://t.co/6S5EKBOA0P@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
BİR DEPREM DAHA
Ege Denizi'ndeki depremin ardından AFAD bir deprem daha meydana geldi.
AFAD'ın açıklamasında Yunanistan'ın Khalkidiki, Kentriki Makedonia isimli yerleşim biriminde 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın açıklamasında bu depremin derinliği ise 10.52 kilometre olarak açıklandı.
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