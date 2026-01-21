AFAD Açıkladı: Mersin'de Korkutan Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Mersin'in Erdemli ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 16.12'de gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Merkezi