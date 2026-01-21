AFAD Açıkladı: Mersin'de Korkutan Deprem
AFAD, Mersin'in Erdemli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Mersin'in Erdemli ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 16.12'de gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Erdemli (Mersin)
Tarih:2026-01-21
Saat:16:12:17 TSİ
Enlem:36.6925 N
Boylam:34.10444 E
Derinlik:7 km
